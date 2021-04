Qui Napoli, risentimento muscolare per Ospina: niente match contro l’Inter per lui (Di mercoledì 14 aprile 2021) Verso Napoli-Inter, Gattuso perde Ospina Brutte notizie per Gattuso in vista del match di domenica sera tra Napoli e Inter. L’allenatore degli azzurri dovrà rinunciare a David Ospina a causa di un risentimento muscolare accusato nella gara di domenica contro la Sampdoria. Il portiere si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, che lo costringerà a saltare la partita contro i nerazzurri e probabilmente anche quella contro la Lazio del turno infrasettimanale. Al suo posto pronto Meret. Alex MeretOltre al portiere colombiano, Gattuso dovrà rinunciare anche allo squalificato Lozano. (fonte: sscNapoli.it) L'articolo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Verso-Inter, Gattuso perdeBrutte notizie per Gattuso in vista deldi domenica sera trae Inter. L’allenatore degli azzurri dovrà rinunciare a Davida causa di unaccusato nella gara di domenicala Sampdoria. Il portiere si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro, che lo costringerà a saltare la partitai nerazzurri e probabilmente anche quellala Lazio del turno infrasettimanale. Al suo posto pronto Meret. Alex MeretOltre al portiere colombiano, Gattuso dovrà rinunciare anche allo squalificato Lozano. (fonte: ssc.it) L'articolo ...

