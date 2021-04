PSG Bayern: coraggio e linee altissime non sono bastate ai bavaresi – ANALISI TATTICA (Di mercoledì 14 aprile 2021) PSG Bayern Monaco è stato un quarto di finale estremamente spettacolare che ha promosso i parigini dopo un doppio confronto dalle mille emozioni e sfaccettature Abbiamo visto un calcio di altissima qualità nel doppio confronto tra PSG e Bayern Monaco, tanto sul piano meramente tecnico quanto su quello più agonistico. Ritmi sovrumani che si traducevano in continue occasioni da gol, non c’era un attimo di pausa. Nonostante le molteplici assenze, i bavaresi hanno disputato una gara encomiabile, senza stravolgere i propri principi: approccio proattivo e linea altissima, con il rischio di concedere profondità a gente come Neymar e Mbappé. I difensori del Bayern hanno giocato una partita dal coefficiente di difficoltà estremo, dovendo fronteggiare continuamente in campo aperto i velocisti avversari. L’approccio delle due ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) PSGMonaco è stato un quarto di finale estremamente spettacolare che ha promosso i parigini dopo un doppio confronto dalle mille emozioni e sfaccettature Abbiamo visto un calcio di altissima qualità nel doppio confronto tra PSG eMonaco, tanto sul piano meramente tecnico quanto su quello più agonistico. Ritmi sovrumani che si traducevano in continue occasioni da gol, non c’era un attimo di pausa. Nonostante le molteplici assenze, ihanno disputato una gara encomiabile, senza stravolgere i propri principi: approccio proattivo e linea altissima, con il rischio di concedere profondità a gente come Neymar e Mbappé. I difensori delhanno giocato una partita dal coefficiente di difficoltà estremo, dovendo fronteggiare continuamente in campo aperto i velocisti avversari. L’approccio delle due ...

