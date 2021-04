Pfizer salva la campagna di primavera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Pfizer salva la campagna vaccinale anti Covid di primavera. Da qui a giugno arriveranno altri 6,8 milioni di dosi del primo vaccino autorizzato in Europa, mentre restano i timori per la destinazione del vaccino Johnson & Johnson dopo lo stop alle somministrazioni negli Stati Uniti e alle consegne in Europa per la segnalazione di trombosi rare. Per la presidente della Commissione tecnica scientifica dell’Aifa, Patrizia Popoli, “è verosimile” che il farmaco J&J, attesissimo anche perché monodose, “possa essere limitato agli over60”. Vuol dire che il piano vaccinale andrà rimodulato ancora e che per gli under60, che il Governo pensava di vaccinare col preparato di Johnson&Johnson, si dovrà puntare principalmente su Pfizer. Certo si potrebbe pensare di utilizzare anche Moderna, ma bisognerà ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 aprile 2021)lavaccinale anti Covid di. Da qui a giugno arriveranno altri 6,8 milioni di dosi del primo vaccino autorizzato in Europa, mentre restano i timori per la destinazione del vaccino Johnson & Johnson dopo lo stop alle somministrazioni negli Stati Uniti e alle consegne in Europa per la segnalazione di trombosi rare. Per la presidente della Commissione tecnica scientifica dell’Aifa, Patrizia Popoli, “è verosimile” che il farmaco J&J, attesissimo anche perché monodose, “possa essere limitato agli over60”. Vuol dire che il piano vaccinale andrà rimodulato ancora e che per gli under60, che il Governo pensava di vaccinare col preparato di Johnson&Johnson, si dovrà puntare principalmente su. Certo si potrebbe pensare di utilizzare anche Moderna, ma bisognerà ...

