Pfizer, all'Europa 50 milioni di dosi in più entro giugno: all'Italia circa 6,5 milioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Commissione ha raggiunto un accordo con Pfizer per accelerare l'approvvigionamento di vaccini, con 50 milioni di dosi aggiuntive consegnate nel secondo trimestre , a partire da aprile. Saranno ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Commissione ha raggiunto un accordo conper accelerare l'approvvigionamento di vaccini, con 50diaggiuntive consegnate nel secondo trimestre , a partire da aprile. Saranno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli… - lifestyleblogit : Vaccini Covid, da Pfizer 50 milioni di dosi in più all'Ue - - marellidaniela : RT @Agenzia_Ansa: 'Iniziata la distribuzione alle Regioni di circa 1,5 milioni di dosi di vaccino Pfizer, arrivate in mattinata agli scali… - gia_checisiamo : Perché chi lucra sui vaccini mi ricorda quelli che ridevano del terremoto all'Aquila? #Pfizer - cschannel_news : Vaccini Covid, da Pfizer 50 milioni di dosi in più all’Ue -