Nuove immagini da Tianwen-1 e intanto ci si prepara all'ammartaggio del rover (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le fotografie dell'emisfero meridionale e settentrionale di Marte sono state scattate in due giorni diversi con la Medium Resolution Camera (MRC) a bordo di Tianwen-1, la prima missione interplanetaria della Cina.

