Napoli | ADL furioso in Lega | ' Non faccio partire la Serie A | vi denuncio tutti!'

Advertising

ToniAzzurri : Qualcuno dice che Petrachi stia già facendo il mercato del Napoli 21/22 Lunedì a pranzo con ADL negli uffici Filma… - Luckyluciano971 : RT @enbusy: Mazzarri lascia Napoli e va all’Inter,Benitez lascia Napoli e va al Real Madrid,Sarri lascia Napoli e va al Chelsea;Ringhio las… - enbusy : Mazzarri lascia Napoli e va all’Inter,Benitez lascia Napoli e va al Real Madrid,Sarri lascia Napoli e va al Chelsea… - CuoreIschitano : #Vieri attacca #ADL: 'Fa dei disastri incredibili, è lui il problema del Napoli' - nargpoli : RT @tuttonapoli: Rai - Sarri ha dato priorità al Napoli: disgelo con ADL, la situazione -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ADL

Il grande Franco Califano cantava 'Non escludo il ritorno' . Mentre ilsi gioca minuto dopo minuto la qualificazione alla Champions League con Gattuso sulla ...e Juve che avrebbe chiarito con...non ci sta, è un furia per la ripartizione delle quote dei diritti TV: 'Non faccio iniziare il campionato!'CorSport: addio scontato tra Gattuso e Adl, entrambi stanno valutando nuove soluzioni. Sul rinnovo nulla di fatto e niente da fare ...Questa situazione di stallo starebbe innervosendo il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, il quale secondo il quotidiano, sarebbe stanco anche degli attacchi personali di alcuni presidenti, tra ...