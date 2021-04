Minneapolis | ancora una notte di tensione e scontri

(Di mercoledì 14 aprile 2021)una, la terza, ditra manifestanti e forze dell'ordine a, dove non si fermano le proteste per la morte del ventenne afroamericano Daunte Wright, ucciso da ...

Poco dopo ha rassegnato le proprie dimissioni anche il capo della polizia del dipartimento di Brooklyn Center, il sobborgo alle porte di Minneapolis nel quale Wright è stato ucciso. Brooklyn Center. Tensione nel corso della notte a Brooklyn Center, sobborgo alle porte di Minneapolis, per la terza notte di proteste provocate dall'uccisione del ventenne afroamericano Daunte Wright da parte di un'agente di polizia, con una folla di manifestanti davanti al dipartimento di polizia.