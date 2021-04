Masters 1000 Montecarlo | Rafael Nadal spazza via Federico Delbonis e va agli ottavi

Advertising

Rafael Nadal avanza agevolmente agli ottavi di finale del torneo Atpdi Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Lo spagnolo, numero 3 del mondo e del seeding, sconfigge l'argentino Federico Delbonis, numero 87 Atp, con il punteggio di 6 - 1, 6 - 2 ...BENE FOGNINI - Prosegue decisa la marcia del campione in carica Fabio Fognini nel 'Rolex Monte - Carlo', secondostagionale, dotato di un montepremi di 2.082.960 di euro, che si ...Finisce in poco più di un’ora il Masters 1000 di Montecarlo per Marco Cecchinato. Il siciliano, arrivato dalle qualificazioni, deve subire la rivincita di David Goffin al secondo turno del torneo ...Dura appena un'ora e 22 minuti l'esordio dello spagnolo Rafael Nadal nel torneo ATP Masters 1000 Montecarlo 2021 di tennis: la testa di serie numero 3 spazza via il qualificato argentino Federico Delb ...