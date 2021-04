Masters 1000 Montecarlo: Marco Cecchinato dura un set, agli ottavi va David Goffin (Di mercoledì 14 aprile 2021) Finisce in poco più di un’ora il Masters 1000 di Montecarlo per Marco Cecchinato. Il siciliano, arrivato dalle qualificazioni, deve subire la rivincita di David Goffin al secondo turno del torneo monegasco: il 6-4 6-0 consegna al belga gli ottavi di finale, che disputerà contro uno tra Lorenzo Sonego e il tedesco Alexander Zverev, che chiuderanno più tardi il programma sul Campo Ranieri III. Goffin fa chiaramente capire fin da subito di non essere interessato a un’altra partita come quella di quasi tre anni fa sul Court Suzanne Lenglen, il secondo per importanza del Roland Garros. Aggressivo spesso e volentieri, soprattutto quando si tratta di servire, il belga trova il break nel terzo gioco, a 15, continuando nel frattempo a tenere il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) Finisce in poco più di un’ora ildiper. Il siciliano, arrivato dalle qualificazioni, deve subire la rivincita dial secondo turno del torneo monegasco: il 6-4 6-0 consegna al belga glidi finale, che disputerà contro uno tra Lorenzo Sonego e il tedesco Alexander Zverev, che chiuderanno più tardi il programma sul Campo Ranieri III.fa chiaramente capire fin da subito di non essere interessato a un’altra partita come quella di quasi tre anni fa sul Court Suzanne Lenglen, il secondo per importanza del Roland Garros. Aggressivo spesso e volentieri, soprattutto quando si tratta di servire, il belga trova il break nel terzo gioco, a 15, continuando nel frattempo a tenere il ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000 Fognini vola agli ottavi a Montecarlo Il ligure, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, ha sconfitto l'australiano Jordan Thompson Fabio Fognini si qualifica agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo (terra, montepremi 2.082.960 euro). Il ligure, numero 18 del mondo e 15 del tabellone, sconfigge l'australiano Jordan Thompson, numero 63 del ranking Atp, con il punteggio ...

Sinner - Djokovic al Masters 1.000 di Montecarlo, vince il serbo Diretta: 4 - 6; 2 - 6 Il talento altoatesino - fresco della finale nell'altro Masters 1.000, quello di Miami - giocava in casa non solo per via della residenza fiscale, ma perché Bordighera, sede dei suoi allenamenti a ...

ATP Masters 1000 Roma, l’entry list: assente Roger Federer Ubi Tennis Sinner k.o. con Djokovic a Montecarlo (Adnkronos) - Jannick Sinner perde contro Novak Djokovic ed è fuori dall'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il 19enne talento azzurro, già numero 22 del mondo, esce di scena al secondo turno contro il ...

Djokovic archivia la pratica Sinner A secco di competizioni dalla finale degli Australian Open, Novak Djokovic (ATP 1) è rientrato battendo il recente finalista di Miami Jannik Sinner (22) con il punteggio di 6-4 6-2. Nel terzo turno de ...

