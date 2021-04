Macrico area verde, Consiglio vota ma non dichiara edificabilità: è polemica a Caserta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ passata al Consiglio comunale di Caserta, ma con un emendamento che ha provocato non poche polemiche, la proposta dei consiglieri Francesco Apperti e Norma Naim relativa al Macrico, estesa area situata al centro di Caserta di proprietà dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, abbandonata da anni nonostante associazioni e comitati civici ne chiedano la riqualificazione e il riutilizzo per la collettività, da ultimo con una petizione firmata da 2500 cittadini. I due consiglieri avevano proposto di deliberare per il Macrico la classificazione urbanistica F2, ovvero di area sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, attraverso una variante al piano regolatore; un modo per mettere ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ passata alcomunale di, ma con un emendamento che ha provocato non poche polemiche, la proposta dei consiglieri Francesco Apperti e Norma Naim relativa al, estesasituata al centro didi proprietà dell’Istituto Diocesano di Sostentamento del Clero, abbandonata da anni nonostante associazioni e comitati civici ne chiedano la riqualificazione e il riutilizzo per la collettività, da ultimo con una petizione firmata da 2500 cittadini. I due consiglieri avevano proposto di deliberare per illa classificazione urbanistica F2, ovvero disottoposta a vincolo assoluto di in, attraverso una variante al piano regolatore; un modo per mettere ...

