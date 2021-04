“Ma allora sceglie lui!” Samantha Curcio | a UeD i giochi sono già fatti | la nuova esterna col corteggiatore è chiarissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 aprile 2021)è una tronista molto apprezzata a ‘Uomini e Donne’ e il pubblico sta seguendo con molta attenzione il suo percorso. Nellapuntata del 14 aprile spazio dunque a tante vicende riguardanti dame e cavalieri, ma soprattutto alla ragazza curvy che tanto è amata dalla gente. Per quanto concerne il Trono Over, ci si è soffermati su Maria Tona, Luca Cenerelli e Biagio. Ma anche la presenza di Monalisa ha fatto molto rumore. In, avrebbe già fatto perdere la testa ad Armando. Alcuni giorni fa c’è stato un durissimo scontro verbale tra Bohdan, nuovoed ex volto di Temptation Island e Alessio Ceniccola. Bohdan provocato il rivale per attirare l’attenzione di. “Tu non mi conosci, io qui dentro non mipermesso di parlare male di ...