LIVE Sinner-Djokovic 0-1 | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | primo game per il serbo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZVEREV LADI FOGNINI-THOMPSON LADI CECCHINATO-GOFFIN 15-0 Prima volée non ottimale per, ma la seconda invece è risolutiva. 0-1 Gran difesa della rete da parte di, che chiude con la volée di diritto sul rovescio lungolinea di. 40-15 Esce di un soffio il cross di rovescio di. 30-15 Servizio vincente del. 15-15 Risposta corta di, in rete il rovescio di. 15-0 Si comincia con un diritto diche finisce lungo. 12.41 Novakin battuta. Inizia il ...