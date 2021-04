L’it bag di Gucci preferita delle star

Leggi su amica

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Elegante, versatile, senza tempo. La borsaper la primavera estate 2021 è la hobo Jackie 1961. Una nuova versione ridisegnata ha conquistato anche le celebrity. Lo stile retrò è apprezzato anche dai più giovani, che la indossano con look streetstlye. Scelta da Kourtney Kardashian e Elle Fanning è già un must have della stagione. It bag di ieri e di oggi Prende il nome da Jacqueline Kennedy Onassis, che negli anni ’60 la rese iconica. Spesso immortalata al braccio della first lady, la borsa didiventa un emblema dell’epoca. Forma a mezzaluna, chiusura a pistone d’oro e pelle semilucida. L’identik della Jackie 1961 corrisponde a quello d’archivio. Reimmaginata dal direttore creativo Alessandro Michele, è proposta in tonalità classiche, in tessuto GG Supreme o nei nuovi colori della stagione. La vera innovazione? Una seconda tracolla più lunga ...