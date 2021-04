L’euro digitale si farà | whatever it takes La consultazione Bce

Leggi su formiche

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È terminata lapubblica sulavviata dalla Banca Centrale Europea lo scorso autunno e i risultati che emergono non sorprendono. La principale caratteristica che i cittadini europei chiedono alla futura moneta unicaè, infatti, quella di garantire la privacy delle transazioni (43%), seguita al 18% dalla sicurezza e via via dalle altre. Laconferma quindi le prime indiscrezioni sul progetto comunicate tempo fa dal membro del Board BCE Fabio Panetta, secondo il quale “affiancherebbe il contante senza sostituirlo”. A questo punto, è del tutto evidente che la sperimentazione sarà indirizzata fortemente su questo aspetto, anche perché, come dichiarato dallo stesso Panetta: “un euro...