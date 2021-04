La Danimarca molla definitivamente AstraZeneca: il vaccino sospeso per i coaguli di sangue e le trombosi (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Danimarca cesserà definitivamente di somministrare il vaccino anti Covid-19 di AstraZeneca, in seguito ai casi di coaguli di sangue. Lo riferisce l’emittente danese “Dr”, citando proprie fonti. La decisione rimette in discussione il programma vaccinale della Danimarca, ma i dettagli completi il governo li rivelerà nel corso di una conferenza stampa del governo. La Danimarca molla definitivamente AstraZeneca L’emittente pubblica danese ha aggiunto che oggi verrà diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese non sarà più incluso. Tv2, sul sito, spiega di aver ricevuto questa informazione da fonti anonime, ma ha deciso di pubblicarla ritenendola ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Lacesseràdi somministrare ilanti Covid-19 di, in seguito ai casi didi. Lo riferisce l’emittente danese “Dr”, citando proprie fonti. La decisione rimette in discussione il programma vaccinale della, ma i dettagli completi il governo li rivelerà nel corso di una conferenza stampa del governo. LaL’emittente pubblica danese ha aggiunto che oggi verrà diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese non sarà più incluso. Tv2, sul sito, spiega di aver ricevuto questa informazione da fonti anonime, ma ha deciso di pubblicarla ritenendola ...

