La Confessione di Simona Ventura!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In una recente intervistaVentura ha parlato della sua carriera e ha ammesso di aver preso alcune scelte sbagliate che non ripeterebbe. Recentemente l’amata conduttrice bolognese ha chiuso con Mediaset e ha iniziato un nuovo percorso televisivo sulla Rai. Ecco i dettagli!Ventura è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Simpatica e ironica, non smette mai di essere adorata dai telespettatori. Ma la presentatrice bolognese non si è mai chiusa nella sua comfort zone, buttandosi in esperienze che nulla avevano a che fare con la sua professione. Come nel 2016 quando, dopo essere stata al timone de L’Isola dei Famosi per ben otto edizioni, dal 2003 al 2011, è salpata alla volta dell’Honduras da naufraga. L’ex moglie di Stefano Bettarini aveva deciso di vivere il reality più selvaggio d’Italia da concorrente, un po’ per ...