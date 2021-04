Industria musicale infuriata | “In 16 000 all’Olimpico per Europei e concerti con 1 000 persone”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per consentire quest’estate eventi musicali con mille o poco piùall’aperto, e nello stesso momento si approva un piano per l’accesso di oltre 16 milain occasione deglidi calcio?” Così il Ceo della Fimi (Federazione dell’Italiana), Enzo Mazza, commenta con l’Adnkronos il via libera del governo al pubblico per le partite deglidi Calcio per almeno il 25% della capienza dello stadio come richiesto dal’Uefa. “I danni causati al mondo dello spettacolo e della musica dal vivo dopo oltre un anno di pandemia e restrizioni – sottolinea Mazza – sono immensi. Un settore distrutto, lavoratori ...

IN RIVOLTA: 16MILA ALLO STADIO E SOLI 1.000 APERTO "È evidente che siamo di fronte ad una farsa. Si dibatte su protocolli stringenti sui quali dovrebbe esprimersi il CTS, per ...A spiegare cosa c'è dietro l'ondata blasfema nel mondo, contrario a tutto ciò che riguarda la morale naturale, è Kira Fontana (per anni vocal ...ci fosse qualcosa di sbagliato nell'...Il calcio sì, la musica no. Le contraddizioni del governo continuano. E scatenano le proteste. «È evidente che siamo di fronte a una farsa» ...