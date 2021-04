In Consiglio comunale esplode la protesta contro i capannoni a Cala Saccaia (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: A Cala Saccaia un nuovo grande cantiere nautico:… Tavolo degli operatori: il charter nautico volano… Il nuovo Puc di Olbia si prepara ... Leggi su galluraoggi (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Aun nuovo grande cantiere nautico:… Tavolo degli operatori: il charter nautico volano… Il nuovo Puc di Olbia si prepara ...

Advertising

gennaromigliore : Candidarsi a guidare #Napoli, la mia città, è un grande onore. Così come lo è stato rappresentarla in questi anni i… - brandobenifei : Il Consiglio Comunale di #Genova boccia la mozione per chiedere la liberazione di #PatrickZaki. Contrari il sindaco… - fanpage : La giunta di centrodestra ha bocciato l'ordine del giorno in cui si chiedeva maggiore impegno per Patrick Zaki - antonellaa262 : Un gruppo di disoccupati ha occupato per protesta la sala commissioni del Consiglio comunale di Napoli.… - TuttoH24 : Nella terza giornata della visita a Baku sono proseguiti gli incontri istituzionali del sindaco, Domenico Bennardi,… -