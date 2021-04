Il Punto Z | anticipazioni e ospiti del programma di Tommaso Zorzi oggi 14 aprile | quando va in onda | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tutto pronto per un altro appuntamento con ilZ, il format che vede, vincitore del Grande Fratello Vip e ora opinionista del reality L’Isola dei Famosi, alla conduzione. La piccola rubrica, nata all’interno dell’Isola dei famosi, adesso è diventato un verocon tanto di. Ma vediamo cosa succederà stasera e chi dovrà passare sotto le “grinfie” di, sempre pungente e divertente. IlZ:di mercoledì 14La scorsa settimana ilè subito diventato di tendenza su Twitter, con circa 200.000 tweet. Un successo forse anche inaspettato per lo stesso conduttore, che stasera è pronto per rimettersi in ...

Advertising

HoUnNomeCorto : @segnodiluna @sambucaproblems - mi si sappia dire se Tancredi o altri è stato apprezzato, mentre trovo dettagliatam… - CorriereCitta : Il Punto Z, anticipazioni e ospiti del programma di Tommaso Zorzi oggi 14 aprile: quando va in onda, orario e diret… - Nicholas_Dls00 : Anticipazioni del #PuntoZ con #tommasozorzi. Tra gli ospiti Alfonso Signorini e Alessia Marcuzzi.… - zorzando6 : RT @bubinoblog: IL PUNTO Z, ALFONSO SIGNORINI OSPITE DI TOMMASO ZORZI CON 'ANTICIPAZIONI ESCLUSIVE' - bubinoblog : IL PUNTO Z, ALFONSO SIGNORINI OSPITE DI TOMMASO ZORZI CON 'ANTICIPAZIONI ESCLUSIVE' -

Ultime Notizie dalla rete : Punto anticipazioni

Mediaset Play

Trattandosi di un evento fuori dal comune, ovviamente non mancano indiscrezioni,e curiosità sulla cerimonia, che di sicuro sarà rispettosa delle norme anti - Covid . E quindi soltanto ...... facendo la gioia di chi si è affidato allevincenti dell'analisi tecnica. Il rullo ... e conferma il sospetto che non ci sarà alcun bear market; ovvero - come ad un certolo scorso ...Anticipazioni quinta puntata serale Amici 2021 – cosa succederà nella quinta puntata del serale di Amici 2021, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 17 aprile? Ecco tutte le anticipazioni. Il 20 ...Stasera in tv, mercoledì 14 aprile 2021 , tornano le indagini del commissario più amato della televisione. Su Rai1 infatti, ...