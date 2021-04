Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio a Oggi è un altro giorno: 'Anni di studio per fare il bip' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella puntata del 14 aprile di Oggi è un altro giorno, sono tornati come affetti stabili, i due personaggi de Il Paradiso delle Signore: Emanuel Caserio e Pietro Masotti. Entrambi hanno intrattenuto il pubblico da casa con una serie di siparietti organizzati da Massimo Cannoletta. Tutto è cominciato quando l'ex supercampione de L'Eredità ha chiesto agli attori di Marcello e Salvatore di prestarsi a reinterpretare alcune scene chiave di quattro film iconici. Salvatore e Marcello de Il Paradiso delle Signore di nuovo a Oggi è un altro giorno Sono tornati ancora una volta, a far visita a Serena Bortone in Oggi è un altro ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nella puntata del 14 aprile diè un, sono tornati come affetti stabili, i due personaggi de Ile Pietro Masotti. Entrambi hanno intrattenuto il pubblico da casa con una serie di siparietti organizzati da Massimo Cannoletta. Tutto è cominciato quando l'ex supercampione de L'Eredità ha chiesto agli attori di Marcello e Salvatore di prestarsi a reinterpretare alcune scene chiave di quattro film iconici. Salvatore e Marcello de Ildi nuovo aè unSono tornati ancora una volta, a far visita a Serena Bortone inè un...

