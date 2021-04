Il «killer» Putin fa la faccia feroce sull’Ucraina, ma la crisi ai confini dell’Europa è seria (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vladimir Putin sta testando l’Amministrazione Biden o è davvero pronto a invadere l’Ucraina? Sono questi i due scenari che stanno valutando le capitali occidentali dopo aver osservato il comportamento di Mosca, che nelle ultime settimane ha aumentato considerevolmente la propria presenza militare al confine con l’Ucraina. Secondo il governo ucraino, la Russia dispone ormai di circa 80mila soldati, divisi tra la Crimea, al confine meridionale, e l’area di Voronezh, al confine orientale, a cui va aggiunta la presenza paramilitare nel Donbass, la regione ucraina russofona che si è dichiarata indipendente nel 2014. Lunedì 12 aprile il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ucraino, ha definito l’attività russa come «il più ampio dispiegamento di truppe al confine con l’Ucraina dall’annessione ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Vladimirsta testando l’Amministrazione Biden o è davvero pronto a invadere l’Ucraina? Sono questi i due scenari che stanno valutando le capitali occidentali dopo aver osservato il comportamento di Mosca, che nelle ultime settimane ha aumentato considerevolmente la propria presenza militare al confine con l’Ucraina. Secondo il governo ucraino, la Russia dispone ormai di circa 80mila soldati, divisi tra la Crimea, al confine meridionale, e l’area di Voronezh, al confine orientale, a cui va aggiunta la presenza paramilitare nel Donbass, la regione ucraina russofona che si è dichiarata indipendente nel 2014. Lunedì 12 aprile il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri ucraino, ha definito l’attività russa come «il più ampio dispiegamento di truppe al confine con l’Ucraina dall’annessione ...

