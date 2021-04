Highlights e gol Palermo-Foggia 1-0 | Serie C 2020 2021 | Girone C

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Iltorna a vincere, e lo fa in casa contro ilnella sfida valida per il recupero della 33esima giornata della. Rosanero in grande difficoltà nella prima mezz’ora di gioco, con i pugliesi vicini al gol in varie occasioni. Ottimo secondo tempo giocato dalla squadra di Filippi durante il quale è arrivato il vantaggio al minuto 81 con Nicola Valente, servito da un inarrestabile Floriano. SportFace.

Il Palermo torna alla vittoria . I rosanero battono il Foggia grazie a undi Valente su assist di Floriano, salgono di una posizione in classifica e sono (quasi) sicuri dei playoff.