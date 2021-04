GTA 6 | niente ambientazione anni ’80 | sarà in epoca moderna

Leggi su ck12

(Di mercoledì 14 aprile 2021) GTA 6, dopo più di setteè pronto a fare la sua uscita un nuovo capitolo della serie targata Rockstar Era il settembre 2013 quando fu lanciato GTA 5 e adesso, dopo oltre sette, sta per arrivare il sesto capitolo della fortunata serie videoludica targata Rockstar Games I rumors che si sono susseguiti fino a qualche ora fa volevano l’del nuovo capitolo negli ’80, tuttavia pare che nonproprio così. A rivelarlo è stato il noto leaker Tom Henderson il quale ha risposto ad utente impaziente che, il sesto capitolo di Grand Theft Auto,ambientato in. Non si tratta di una comunicazione ufficiale da parte della casa produttrice del videogame, ma già in passato il noto leaker rivelò informazioni veritiere su altri ...