Governo, la fiducia degli italiani nei confronti di Draghi sta crollando (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sulla base di recenti sondaggi politici, il consenso registrato tra gli italiani nei confronti del Premier Mario Draghi appare in costante calo. Sondaggi politici, il consenso verso il Premier Mario Draghi cala di 11 punti percentuali su Notizie.it.

petergomezblog : Sondaggio Euromedia per La Stampa, Draghi perde l’11% dei consensi in due mesi di governo e va al 52,7. Risale la f… - fanpage : Crolla la fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio, Mario Draghi - riccardomagi : Il Senato approva la mozione per il conferimento della cittadinanza italiana a #PatrickZaki. Bene! Nel corso del pr… - Salvato57477313 : RT @fanpage: Crolla la fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio, Mario Draghi - i1ygq : RT @fanpage: Crolla la fiducia nel governo e nel presidente del Consiglio, Mario Draghi -