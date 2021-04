Donna muore di Covid-19 a Napoli, blitz dei parenti in ospedale: calci e pugni ai sanitari (Di mercoledì 14 aprile 2021) Napoli. Ancora un’aggressione ai danni del personale sanitario. Stavolta teatro della vicenda è stato il Monaldi di Napoli, dove una Donna di 74 anni è morta per complicanze legate al Covid-19. I familiari, dopo aver appreso la tragica notizia, hanno preso a calci e a pugni i sanitari. Donna muore di Covid-19 a Napoli, blitz L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021). Ancora un’aggressione ai danni del personaleo. Stavolta teatro della vicenda è stato il Monaldi di, dove unadi 74 anni è morta per complicanze legate al-19. I familiari, dopo aver appreso la tragica notizia, hanno preso ae adi-19 aL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

bisagnino : Palermo, una donna muore 5 giorni dopo la dose di vaccino AstraZeneca: la Procura apre un’inchiesta - bisagnino : Palermo, donna muore dopo vaccino AstraZeneca: aperta inchiesta - MaryamSenada : Astrazeneca e trombosi: 26enne in ospedale a Milano La donna, che avrebbe ricevuto la prima dose 16 giorni fa, è i… - danieleverone11 : RT @RItalia_N: Palermo, una donna muore 5 giorni dopo la dose di vaccino AstraZeneca: la Procura apre un’inchiesta: - calabrianewsit : Ancora un decesso per #Covid a #Botricello: muore ex collaboratrice scolastica di 74 anni - -