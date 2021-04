Demi Lovato pronta a tornare in tv con la serie Hungry

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La cantante e attricesarà la protagonista di, unadi cui il network NBC ha ordinato la produzione del pilot.sarà la protagonista di di, progetto di cui NBC ha ordinato la produzione del pilot. La cantante e attrice ha recentemente condiviso le esperienze drammatiche che ha vissuto negli ultimi anni, in particolare dopo l'overdose che ha quasi causato la sua morte, nella docuDancing with the Devil disponibile su YouTube. La potenziale, di genere comedy, intitolataracconterà la storia di un gruppo di amici che fanno parte di un gruppo di persone che stanno affrontando dei problemi alimentari e si aiutano a vicenda mentre vanno alla ricerca di amore, ...

Advertising

colinfarrall : confident (deluxe edition) - demi lovato - euhebertlemos : Mano Eu amo a Demi Lovato - DavidSweazy : April 13, 2021 - Demi Lovato - ivearu : @ddlovato @demilovatobr Demi Lovato quase mata lovatic, entenda: - cutiesdemi : demi lovato honestamente -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato

Interpretato dae dai Jonas Brothers, quella di Camp Rock è una storia ricca di passione che unisce sogni, musica e vita da campeggio tra camerate, sfide e amore. Il consiglio di Campeggi.Tra le tante domande che i fan hanno fatto anel corso di una recente Instagram Live non poteva mancare una su "Met Him Last Night" , la canzone realizzata insieme ad Ariana Grande presente nell'album "Dancing With the Devil... ...La cantante e attrice Demi Lovato sarà la protagonista di Hungry, una serie di cui il network NBC ha ordinato la produzione del pilot. Demi Lovato sarà la protagonista di di Hungry, progetto di cui NB ...Met him last night di Demi Lovato e Ariana Grande segna la prima collaborazione tra le due artiste. Ecco testo, traduzione e video del brano.