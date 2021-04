De Laurentiis furioso in Lega sui diritti Tv | “Non faccio iniziare il campionato e vi denuncio tutti!”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il clima inSerie A si fa sempre più rovente. Il Corriere della Sera ha raccontato il duro sfogo del presidente del Napoli Aurelio Dein seguito alla riunione svoltasi ieri sul tema deitelevisivi: “Cosa mi interessa dei correttivi se non riportiamo la gente agli stadi? Nonile vi” avrebbe commentato. Ancora non si è riusciti a stabilire un criterio di distribuzione delle quote deitvti al numero degli spettatori, ma per il patron del Napoli la priorità è quella di riportare la gente allo stadio. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

NCN_it : #DELAURENTIIS FURIOSO IN LEGA SUI DIRITTI TV: “NON FACCIO INIZIARE IL CAMPIONATO E VI DENUNCIO TUTTI!” - _SiGonfiaLaRete : Diritti tv, #DeLaurentiis furioso minaccia di bloccare la #SerieA - _SiGonfiaLaRete : #ADL furioso si scaglia contro i vertici della #Figc, arriva la risposta di #Gravina - cn1926it : #DeLaurentiis furioso sulla ripartizione dei #dirittiTV: “Non faccio iniziare la #SerieA, vi denuncio tutti” - infoitsport : Delvecchio: 'Il Napoli mi aveva preso, De Laurentiis furioso: sapete perché saltò tutto?' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis furioso

Il patron del club partenopeo non ha nascosto la sua rabbia L'edizione odierna del Corriere della Sera parla di un pesante sfogo di Aurelio Dein Lega Calcio. Il motivo della sua rabbia sarebbe legato al nodo dei diritti televisivi , tema che da sempre è causa di tensioni e scontri tra i vari club e che, in questo periodo in cui ...Il Corriere della Sera racconta di un Dedurante l'assemblea di Lega Serie A. Il presidente del Napoli, tanto per cominciare, sarebbe ai ferri corti con la Figc. In assemblea, ...Ed urlacci. L'assemblea non solo si è conclusa senza nessuna risoluzione circa il modo di spartirsi i soldi derivanti dalla Tv, ma anche con Aurelio De Laurentiis a minacciare mosse clamorose. "Cosa ...L’edizione odierna del Corriere della Sera parla di un pesante sfogo di Aurelio De Laurentiis in Lega Calcio. Il motivo della sua rabbia sarebbe legato al nodo dei diritti televisivi, tema che da ...