Crédit Agricole FriulAdria | assemblea approva bilancio 2020

(Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – L'assemblea degli azionisti di Crédit Agricole FriulAdria ha approvato oggi il progetto di bilancio 2020, chiuso con un utile netto di 51,3 milioni. Lo stock dei crediti in bonis si attesta a oltre 7 miliardi di euro (+4% a/a), trainato dall'erogazione di 4.500 mutui casa. Al 31 dicembre 2020, la banca ha erogato circa 5.400 prestiti con garanzia statale per un totale di 500 milioni di euro, mentre i finanziamenti i cui pagamenti sono stati oggetto di sospensione ammontano a 1,5 miliardi. L'incidenza dei crediti deteriorati lordi sugli impieghi è del 4,6%, quella dei crediti deteriorati netti è pari al 2%. In crescita gli indicatori di solidità (CET1 ratio 13,6% e Total Capital ratio 14,4%). La raccolta diretta incrementa dell'11% a 9 ...

