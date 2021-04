Covid: Salvini, ‘Speranza? Tengo per me giudizi, tempo galantuomo’ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Tengo per me i miei giudizi personali su come Speranza ha gestito l’anno di pandemia, su perchè siamo arrivati a un numero di morti che ha pochi paragoni al mondo, poi sarà il tempo, che è sempre galantuomo, a giudicare chi ha fatto e chi ha fatto male”. Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. “Oggi mi interessa correre sui vaccini. A me interessa che si risolvano i problemi. La stessa domanda me la facevano su Arcuri commissario. Io non ha mai avuto una questione personale con Arcuri, però evidentemente qualcosa non andava e i nodi vengono al pettine”. “Dico solo che un ministro che in piena pandemia scrive un libro in cui si dice che gli italiani stanno guarendo, che dovrebbe andare in libreria ad ottobre e poi viene ritirato perché lo stesso ministro nello stesso ottobre chiude tutta ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “per me i mieipersonali su come Speranza ha gestito l’anno di pandemia, su perchè siamo arrivati a un numero di morti che ha pochi paragoni al mondo, poi sarà il, che è sempre galantuomo, a giudicare chi ha fatto e chi ha fatto male”. Lo dice Matteoa Porta a Porta. “Oggi mi interessa correre sui vaccini. A me interessa che si risolvano i problemi. La stessa domanda me la facevano su Arcuri commissario. Io non ha mai avuto una questione personale con Arcuri, però evidentemente qualcosa non andava e i nodi vengono al pettine”. “Dico solo che un ministro che in piena pandemia scrive un libro in cui si dice che gli italiani stanno guarendo, che dovrebbe andare in libreria ad ottobre e poi viene ritirato perché lo stesso ministro nello stesso ottobre chiude tutta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini Covid: Salvini, 'Speranza? Tengo per me giudizi, tempo galantuomo' Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta. "Oggi mi interessa correre sui vaccini. A me interessa che si risolvano i problemi. La stessa domanda me la facevano su Arcuri commissario. Io non ha mai avuto ...

Piano da 40 miliardi e riaperture in vista Venerdì potrebbe tornare a riunirsi la cabina di regia per la valutazione dei dati Covid e, in caso ... Pressing di Salvini "Riaperture a maggio? Parliamo di aprile, siamo solo a metà aprile. Se ci sono ...

Covid: Salvini, 'da cittadino Ue pretendo risposte da Ema su Sputnik' Roma, 14 apr. (Adnkronos) - "Su Sputnik, se c'è un'emergenza, se siamo in guerra, non puoi prenderti un mese di tempo per fare un sopralluogo". Lo dice Matteo Salvini a Porta a Porta sull'Ema e il vac ...

Un governo insidiato dai calcoli elettorali Più che dare un seguito coerente allo scossone rappresentato dal governo di Mario Draghi, si rafforza l’impressione che i partiti siano impegnati a riassorbirlo. I cambi che si sono registrati tra Mov ...

