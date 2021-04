Covid Piemonte, oggi 1.439 contagi e 70 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 1.439 i nuovi contagi da coronavirus in Piemonte secondo il bollettino di oggi, 14 aprile. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 70 morti. I nuovi positivi sono pari al 6,5% dei 21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli asintomatici sono 606 (42,1%).I casi sono 182 di screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 115 n ambito scolastico e 1308 tra la popolazione generale.Il totale dei casi positivi diventa quindi 333.736, di cui 26.934 Alessandria, 16.211 Asti, 10.246 Biella, 47.655 Cuneo, 25.831 Novara, 178.599 Torino, 12.512 Vercelli, 11.907 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.411 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie Piemontesi. I ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 1.439 i nuovida coronavirus insecondo ildi, 14. La tabella dei dati della Regione registra inoltre altri 70. I nuovi positivi sono pari al 6,5% dei 21.986 tamponi eseguiti, di cui 9.453 antigenici. Dei 1.439 nuovi casi, gli asintomatici sono 606 (42,1%).I casi sono 182 di screening, 918 contatti di caso, 339 con indagine in corso, 16 in Rsa e Strutture Socio-Assistenziali, 115 n ambito scolastico e 1308 tra la popolazione generale.Il totale dei casi positivi diventa quindi 333.736, di cui 26.934 Alessandria, 16.211 Asti, 10.246 Biella, 47.655 Cuneo, 25.831 Novara, 178.599 Torino, 12.512 Vercelli, 11.907 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.411 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitariesi. I ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Piemonte Boom nell'export di gelati, valorizzati latte, zucchero e nocciole del Piemonte Dall'altro lato, l'emergenza Covid ha fatto sì che, invece, ci sia stato un crollo del 40% dei ... zucchero e nocciole " spiegano Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa ...

Covid in Piemonte: la situazione (stazionaria) nel Bollettino di oggi 835 Sono 70 i decessi di persone positive al test del Covid - 19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte, di cui 3 verificatisioggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo ...

Vaccini Covid. Asl Vercelli, dai Medici di base quasi 50mila dosi somministrate “I Medici di medicina generale stanno progressivamente dando la propria disponibilità, che diventerà sempre più preziosa man mano che aumenterà il numero di dosi consegnate dalla Regione Piemonte.

Convid-19: scendono i ricoveri in ospedale ma i morti sono 70 più di ieri Prosegue anche oggi il calo dei ricoverati Covid negli ospedali piemontesi ma resta alto in numero dei nuovi casi (1.439) e dei morti (70) ...

