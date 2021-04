Covid Fvg, 226 contagi e 10 morti: bollettino 14 aprile (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 226 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 14 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Segnalati altri 10 morti. Nel dettaglio, in base alla tabella, su 6.274 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi casi con una percentuale di positività del 2,79%. Sono inoltre 871 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (5,86%). I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungono due morti avvenute il primo e il 7 aprile; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 72, così come quelli negli altri reparti (471), come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.546, con la seguente suddivisione territoriale: 748 a Trieste, 1.891 a Udine, 647 a Pordenone ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 14 aprile 2021) Sono 226 ida coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 14, secondo i dati deldella regione. Segnalati altri 10. Nel dettaglio, in base alla tabella, su 6.274 tamponi molecolari sono stati rilevati 175 nuovi casi con una percentuale di positività del 2,79%. Sono inoltre 871 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi (5,86%). I decessi registrati sono 10, ai quali si aggiungono dueavvenute il primo e il 7; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 72, così come quelli negli altri reparti (471), come comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.546, con la seguente suddivisione territoriale: 748 a Trieste, 1.891 a Udine, 647 a Pordenone ...

