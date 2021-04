Corte Conti Ue, insufficiente la rete di ricarica per le auto elettriche (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si fa presto a dire Green Deal. Secondo un rapporto della Corte dei Conti europea diffuso oggi, l’Ue è tuttora molto lontana dal raggiungere l’obiettivo di avere un milione di punti di ricarica entro il 2025 e “non dispone di una tabella di marcia strategica generale per la mobilità elettrica”. Nonostante alcuni “successi”, quali la promozione di uno standard comune Ue per i connettori di ricarica dei veicoli elettrici, e il migliorato accesso alle diverse reti di ricarica, permangono ostacoli agli spostamenti con veicoli elettrici nell’Ue. Gli auditor della Corte hanno rilevato che la disponibilità di stazioni di ricarica accessibili al pubblico “varia notevolmente da Paese a Paese”, che i sistemi di pagamento “non sono armonizzati” e che “non sono disponibili ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si fa presto a dire Green Deal. Secondo un rapporto delladeieuropea diffuso oggi, l’Ue è tuttora molto lontana dal raggiungere l’obiettivo di avere un milione di punti dientro il 2025 e “non dispone di una tabella di marcia strategica generale per la mobilità elettrica”. Nonostante alcuni “successi”, quali la promozione di uno standard comune Ue per i connettori didei veicoli elettrici, e il migliorato accesso alle diverse reti di, permangono ostacoli agli spostamenti con veicoli elettrici nell’Ue. Gli auditor dellahanno rilevato che la disponibilità di stazioni diaccessibili al pubblico “varia notevolmente da Paese a Paese”, che i sistemi di pagamento “non sono armonizzati” e che “non sono disponibili ...

Advertising

petergomezblog : Condono fiscale, la bocciatura della Corte dei Conti e di Bankitalia: ‘Può favorire evasione’. ‘Disparità trattamen… - raffaellapaita : Dopo otto anni di gogna mediatica e accuse, #Bertolaso e #Borelli sono stati assolti e indennizzati per il caso G8… - fattoquotidiano : #Condono del governo: sul Fatto di domani la bocciatura da Bankitalia e Corte dei Conti - BCarazzolo : RT @GiovanniPaglia: La Corte dei Conti ha calcolato in almeno 47,5 milioni il danno prodotto da Formigoni insieme alla Regione Lombardia. A… - 24Peppe24 : RT @GiovanniPaglia: La Corte dei Conti ha calcolato in almeno 47,5 milioni il danno prodotto da Formigoni insieme alla Regione Lombardia. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Corte Conti Processo Ora di punta: per Corte d'Appello di Catanzaro nulle alcune intercettazioni. Pene ridimensionate Per questo la Corte di Appello di Catanzaro ha assolto tutti gli imputati dei reati legati allo ... La sparatoria era nata per un regolamento di conti tra bande dedite allo spaccio delle droga nel ...

Mobilità sostenibile, lontano obiettivo 1mld punti di ricarica in Europa A dirlo è una nuova relazione della Corte dei Conti europea . Con il Green deal europeo, l'Ue punta infatti a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas serra prodotte dai trasporti del 90% rispetto ...

Corte Conti Ue, bene Italia su ricariche per auto elettriche - Eco Mobilità Agenzia ANSA La Corte Conti UE promuove l’Italia su stazioni ricarica La Corte dei Conti dell’Unione Europea ha consegnato la relazione dopo aver esaminato lo stato delle stazioni di ricarica negli Stati che hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dall’MCE, il Me ...

Mobilità sostenibile, lontano obiettivo 1mld punti di ricarica in Europa A dirlo è una nuova relazione della Corte dei Conti europea. Con il Green deal europeo, l’Ue punta infatti a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas serra prodotte dai trasporti del 90% rispetto al ...

Per questo ladi Appello di Catanzaro ha assolto tutti gli imputati dei reati legati allo ... La sparatoria era nata per un regolamento ditra bande dedite allo spaccio delle droga nel ...A dirlo è una nuova relazione delladeieuropea . Con il Green deal europeo, l'Ue punta infatti a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas serra prodotte dai trasporti del 90% rispetto ...La Corte dei Conti dell’Unione Europea ha consegnato la relazione dopo aver esaminato lo stato delle stazioni di ricarica negli Stati che hanno usufruito dei fondi messi a disposizione dall’MCE, il Me ...A dirlo è una nuova relazione della Corte dei Conti europea. Con il Green deal europeo, l’Ue punta infatti a ridurre entro il 2050 le emissioni di gas serra prodotte dai trasporti del 90% rispetto al ...