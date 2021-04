Caso Zaki | Ruotolo | “Draghi ci spieghi qual è il giusto equilibrio con l’Egitto che viola i diritti umani e civili”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “ha detto che il governo italiano, anche se Erdogan è un dittatore, deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio paese, bisogna trovare l’. Mi chiedo, vi chiedo:è l’conche tiene in carcere illegalmente Patricke che è responsabile dell’omicidio di Giulio Regeni. Sappiamo che sta facendo rotta versola seconda fregata Fremm, destinata alla marina egiziana e stiamo sostenendo nei fatti il regime egiziano con forniture militari. Non si possono vendere armi a un paese dove sino i”, lo afferma Sandro, senatore del ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Zaki

Sembra riguardare altri Paesi la decisione della Corte d'assise del Cairo, che il 5 aprile ha rinnovato per l'ennesima volta i 45 giorni di detenzione di Patrick, l'attivista egiziano iscritto ...Il post su Facebook ha riferito che"era confuso" su ciò che è successo nell'ultima udienza in ...stato dell'appello presentato dai suoi avvocati per cambiare la corte che si occupa del suo. ...E’ in corso al Senato la discussione sulla mozione che chiede di concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki, attualmente detenuto in Egitto. In Aula c’è anche la senatrice a vita, Liliana Segre ...Intanto lunedì Zaki ha ricevuto la visita della fidanzata come ha reso ... dell’appello presentato dai suoi avvocati per cambiare la corte che si occupa del suo caso. Ha anche detto che appena è ...