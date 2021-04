Cacciata di casa perchè omosessuale | solidarietà a Malika dal Consiglio regionale E lettera di Torselli

(Di mercoledì 14 aprile 2021)nei confronti della giovane di CastelfiorentinoChaly, vittima di discriminazione e di un grave episodio di omofobia da parte dei propri genitori non tollerabile nella Toscana culla di civiltà. Ilapprova con voto unanime una risoluzione a sostegno di Marika Chaly, “ripudiata dalla famiglia perchéL'articolo proviene da Firenze Post.

Ha superato gli 80mila euro la raccolta fondi online sulla piattaforma crowdfunding GoFundMe lanciata per Malika, la 22enne di Castelfiorentino che ha reso noto di essere statadidopo aver rivelato di aver una relazione con un'altra donna . La raccolta fondi è stata lanciata dalla cugina della ragazza per pagare lo psicologo che la sta seguendo e le spese ..." Malika, una ragazza ventiduenne di Castelfiorentino , operaia, dopo aver rivelato ai propri familiari di essere lesbica e di amare una ragazza è statadie minacciata di morte sia ...I suoi genitori l’hanno cacciata di casa dopo aver scoperto la sua relazione con una ragazza: Malika ha raccontato la sua storia ai media e ha ...Giulia Salemi torna su Instagram a sostegno di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dopo il coming out : “Una piccolezza umana” Siamo nel ventunesimo secolo ma l’omofobia continua a dilagare.