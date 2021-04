Atp Montecarlo | si ferma la corsa di Sinner battuto da Djokovic in due set

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Siladi Jannik. Nel match più atteso della giornata al 'Rolex Monte-Carlo Masters" è uscito di scena il finalista del Masters di Miami. L’altoatesino, n.22 ATP (ennesimo best ranking), che aveva inaugurato nel migliore dei modi la sua prima partecipazione al torneo monegasco battendo in due set lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, n.46 del ranking, reduce dalla semifinale di Marbella la ssettimana (e finalista a Monte-Carlo nel 2017), ha ceduto 64 62, in un’ora e 34 minuti, al serbo Novak, già vincitore due volte di questo torneo (2013 e 2015).Sul Campo Ranieri III il 19enne di Sesto Pusteria sfidava per la prima volta il numero uno del mondo, che gli ha fatto capire più o meno subito che una cosa è allenarsi insieme, un’altra la partita. ...