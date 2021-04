AstraZeneca, in Danimarca stop definitivo al vaccino (Di mercoledì 14 aprile 2021) Copenaghen, 14 apr – E’ ufficiale: la Danimarca sospende definitivamente l’uso del vaccino AstraZeneca. A dare oggi l’annuncio l’Autorità sanitaria danese, dopo le anticipazioni dei media. Nonostante i pareri favorevoli dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), “la campagna di vaccinazione in Danimarca continuerà senza il vaccino di AstraZeneca“. Così il direttore dell’Agenzia nazionale della sanità, Sren Brostrm, in conferenza stampa. Danimarca sospende definitivamente uso vaccino AstraZeneca L’utilizzo di AstraZeneca in Danimarca era stato sospeso l’11 marzo, per approfondire i possibili legami tra il vaccino ed episodi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 aprile 2021) Copenaghen, 14 apr – E’ ufficiale: lasospende definitivamente l’uso del. A dare oggi l’annuncio l’Autorità sanitaria danese, dopo le anticipazioni dei media. Nonostante i pareri favorevoli dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), “la campagna di vaccinazione incontinuerà senza ildi“. Così il direttore dell’Agenzia nazionale della sanità, Sren Brostrm, in conferenza stampa.sospende definitivamente usoL’utilizzo diinera stato sospeso l’11 marzo, per approfondire i possibili legami tra iled episodi di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca #ANSA - repubblica : ?? Vaccini, la Danimarca sospende definitivamente l'uso di AstraZeneca - ilpost : La Danimarca non somministrerà più AstraZeneca, a nessuno - mietitore85 : RT @SmitArianna: EFFETTO DOMINO AstraZeneca, stop definitivo in Danimarca: il vaccino non verrà più somministrato. Rumors: anche J&J – Libe… - Gra_Gass : RT @Agenzia_Ansa: Oggi verrà diffuso un programma aggiornato delle vaccinazioni, nel quale il farmaco della compagnia anglo-svedese non sar… -