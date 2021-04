Amici 20, Lorella Cuccarini e Arisa lanciano una sfida inaspettata (Di mercoledì 14 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici SU CANALE 5 Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 14 Aprile alle ore 16.10 su Canale 5, arriva una sorpresa per due insegnanti della scuola. Ecco cosa è successo. LEGGI ANCHE Amici 20, RAIMONDO TODARO APPRODA NELLA SCUOLA: ECCO IN CHE RUOLO sfida PER TUTTE E TRE LE SQUADRE Nonostante Deddy sia riuscito a far commuovere il suo insegnante Rudy Zerbi, questo non ha scalfito la sua strategia con gli altri concorrenti avversari. LEGGI ANCHE Amici 20, DEDDY RIESCE A FAR COMMUOVERE RUDY ZERBI: ECCO PERCHÉ Rudy Zerbi ha difatti lanciato ben due sfide contemporanee. Sangiovanni si sfiderà in un’unica manche e su un’unica traccia contro Aka7even e Tancredi. Rispettivamente, nella squadra di Anna Pettinelli e di Arisa. I tre dovranno esibirsi con il brano ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) IL DAYTIME DISU CANALE 5 Nella puntata del daytime di20 andata in onda oggi 14 Aprile alle ore 16.10 su Canale 5, arriva una sorpresa per due insegnanti della scuola. Ecco cosa è successo. LEGGI ANCHE20, RAIMONDO TODARO APPRODA NELLA SCUOLA: ECCO IN CHE RUOLOPER TUTTE E TRE LE SQUADRE Nonostante Deddy sia riuscito a far commuovere il suo insegnante Rudy Zerbi, questo non ha scalfito la sua strategia con gli altri concorrenti avversari. LEGGI ANCHE20, DEDDY RIESCE A FAR COMMUOVERE RUDY ZERBI: ECCO PERCHÉ Rudy Zerbi ha difatti lanciato ben due sfide contemporanee. Sangiovanni si sfiderà in un’unica manche e su un’unica traccia contro Aka7even e Tancredi. Rispettivamente, nella squadra di Anna Pettinelli e di. I tre dovranno esibirsi con il brano ...

Advertising

casino90210 : @MaddalenaDicec1 No lei non ha capito che non è Amici di Lorella Cuccarini ma di Maria de Filippi e che i protagoni… - MaddalenaDicec1 : @casino90210 Sul fatto che Lorella “soffra” il non essere al centro, potrei anche essere d’accordo... lei vede tutt… - ginevraax : RT @vadolentissima: Amici, se Tancredi e Alessandro non avessero avuto Lorella e Arisa come coach #Amici20 - Giorgiaa394 : RT @withmechilaria: E dopo il guanto di sfida tra professori, per concludere il circo in bellezza, io direi di far vincere Amici a Lorella… - withmechilaria : E dopo il guanto di sfida tra professori, per concludere il circo in bellezza, io direi di far vincere Amici a Lorella Cuccarini. #Amici20 -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Lorella Amici 20, sfida tra i prof: la proposta di Arisa spiazza la Celentano "Proposta indecente" di Arisa e Lorella Cuccarini al team Zerbi - Celentano: la reazione è inattesa. Per la prima volta nel serale di Amici 2021 ci sarà una sfida tra professori: questa? L'articolo Amici 20, sfida tra i prof: la ...

Rosa Di Grazia minacciata di morte: "Frustrati e infelici" ...di Lorella Cuccarini che si è così sfogata con i propri follower: Rosa Di Grazia ha poi aggiunto parlando dei suoi haters: Ecco il video: Rosa Di Grazia delusa: "Meritavo di andare avanti ad Amici" ...

Amici 20, Lorella Cuccarini prende una decisione inaspettata: il confronto con Martina e Alessandro (VIDEO) ComingSoon.it Amici 20, Lorella Cuccarini e Arisa lanciano una sfida inaspettata Appena entrano, vedono immediatamente una busta nera indirizzata a loro, da parte di Arisa e Lorella Cuccarini ... nella quinta puntata del serale di Amici 20, che andrà in onda sabato 17 Aprile alle ...

Amici 20, Deddy riesce a far commuovere Rudy Zerbi: ecco perché Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 14 Aprile su Canale 5, Zerbi e Deddy parlano del prossimo guanto di sfida contro il cantante Raffaele in squadra con Lorella Cuccarini e Arisa ...

"Proposta indecente" di Arisa eCuccarini al team Zerbi - Celentano: la reazione è inattesa. Per la prima volta nel serale di2021 ci sarà una sfida tra professori: questa? L'articolo20, sfida tra i prof: la ......diCuccarini che si è così sfogata con i propri follower: Rosa Di Grazia ha poi aggiunto parlando dei suoi haters: Ecco il video: Rosa Di Grazia delusa: "Meritavo di andare avanti ad" ...Appena entrano, vedono immediatamente una busta nera indirizzata a loro, da parte di Arisa e Lorella Cuccarini ... nella quinta puntata del serale di Amici 20, che andrà in onda sabato 17 Aprile alle ...Nella puntata del daytime di Amici 20 andata in onda oggi 14 Aprile su Canale 5, Zerbi e Deddy parlano del prossimo guanto di sfida contro il cantante Raffaele in squadra con Lorella Cuccarini e Arisa ...