Addio a Epo caduto dal ponte | Amato da tutti | era un fratello

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Saranno oggi alle 14.45 nella parrocchia di San Vito in via Vignoli, al Giambellino, i funerali di Andrea Elifani, per gli amici Epo, morto a 40 anni lo scorso 2 aprile dopo esseredal...

Advertising

dybale1510 : @Danilo91387666 @PierluigiBattis @antoniopolito1 Ps le consiglio anche un giorno in pretura sul processo 'per dopin… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Epo

IL GIORNO

Saranno oggi alle 14.45 nella parrocchia di San Vito in via Vignoli, al Giambellino, i funerali di Andrea Elifani, per gli amici, morto a 40 anni lo scorso 2 aprile dopo essere caduto dal ponte che sovrasta il Naviglio Martesana a Cassina de' Pomm perché una sbarra del parapetto ha ceduto. Sarebbe diventato papà ad agosto. ...... aveva raccontato Schwazer ad OpenSpace, su Italia 1, qualche anno dopo la positività all'. Il ...positività di Schwazer che è stato quindi immediatamente sospeso dall'IAAF e costretto a direa ...Saranno oggi alle 14.45 nella parrocchia di San Vito in via Vignoli, al Giambellino, i funerali di Andrea Elifani, per gli amici Epo, morto a 40 anni lo scorso 2 aprile dopo essere caduto dal ponte ch ...