Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 20:30 (Di martedì 13 aprile 2021) Viabilità DEL 13 APRILE 2021 ORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; APRIAMO ANCORA CON L’A1 Roma FIRENZE. TRA ORTE ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO PER MANIFESTAZIONE. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO CON 2 KM DI CODA. CHI VIAGGIA IN DIREZIONE FIRENZE DEVE OBBLIGATORIAMENTE USCIRE AD ORTE, DOVE SI SEGNALANO 3 KM DI CODA. TRAFFICO DEVIATO SULLA UMBRO LAZIALE IN DIREZIONE VITERBO, PERCORRERE LA CASSIA FINO A MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE QUINDI SU VIA ORVIETANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORVIETO. IL TRAFFICO PESANTE DOPO L’USCITA DI ORTE PUÒ PERCORRERE LA E45 PER PERUGIA E RIENTRARE A VALDICHIANA ANDIAMO A ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 aprile 2021)DEL 13 APRILEORE 20.20 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DELL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; APRIAMO ANCORA CON L’A1FIRENZE. TRA ORTE ED ATTIGLIANO IN DIREZIONE DI FIRENZE, È STATA DISPOSTA LA CHIUSURA DEL TRATTO PER MANIFESTAZIONE. ALL’INTERNO DEL TRATTO CHIUSO IL TRAFFICO È BLOCCATO CON 2 KM DI CODA. CHI VIAGGIA IN DIREZIONE FIRENZE DEVE OBBLIGATORIAMENTE USCIRE AD ORTE, DOVE SI SEGNALANO 3 KM DI CODA. TRAFFICO DEVIATO SULLA UMBRO LAZIALE IN DIREZIONE VITERBO, PERCORRERE LA CASSIA FINO A MONTEFIASCONE, PROSEGUIRE QUINDI SU VIA ORVIETANA E RIENTRARE IN AUTOSTRADA AD ORVIETO. IL TRAFFICO PESANTE DOPO L’USCITA DI ORTE PUÒ PERCORRERE LA E45 PER PERUGIA E RIENTRARE A VALDICHIANA ANDIAMO A ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-04-2021 - agodandaniela : @Sabbath_fed Sei una persona intelligente se abiti a Roma segui quello che propone Calenda..non parla soltanto ma s… - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti sulla Tangenziale est tra via delle Valli-piazza Conca d'Oro-piazza Gondar e largo Ferraris IV - romamobilita : #viabilità #Roma, rallentamenti in via dei Castani - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 13-04-2021 ore 09:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #13-04-2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 13 - 04 - 2021 ore 19:15 VIABILITÀ DEL 13 APRILE 2021 ORE 19.05 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO; IN APERTURA, L'A1 ROMA FIRENZE. MANIFESTAZIONE IN ...

Scontri a Montecitorio alla manifestazione di 'IoApro': Procura indaga per lesioni aggravate In quell'occasione la Questura di Roma aveva vietato la piazza perché era previsto già un altro sit ... con numerose pattuglie dei Gruppi I Trevi, Prati e II Parioli, che hanno gestito la viabilità e ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico