Vaccini | Genazzani Ema | «Se arrivano le dosi immunità di gregge entro settembre»

(Di martedì 13 aprile 2021) «Se AstraZeneca, Pfizer, Moderna e J&J riusciranno a mantenere le quote e leche sostengono di poter produrre, credo che il piano del presidente del Consiglio Draghi possa essere un successo. Inclusa la bella stagione che sta arrivando, può essere che tra giugno eraggiungeremo l’di». Così Armando, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), a “Buongiorno”, su Sky TG24. leggi anche l’articolo —> Centinaia in coda a Potenza e Matera per il vaccino AstraZeneca: file anche a Milano Per Armandotutto dipende «più dal numero dicheche non dal numero diapprovati». E ancora: «Al momento abbiamo tre ...

... la struttura commissariale del Governo valuta iJohnson & Johnson " contribuiranno in modo ... Su questo però Armando, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema ...Ma Armando, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use di Ema, nicchia ... Spallanzani, test con altridopo la prima dose di Astrazeneca Intanto domani partirà all'...Così Armando Genazzani, membro del Committee for Medicinal Products for Human Use dell’Agenzia Europea dei Medicinali (Ema), intervenendo a “Buongiorno”, su Sky TG24. Vaccini, Genazzani ...Roma, 13 apr. (askanews) - "Io non metterei troppo accento sul fatto che Johnson and Johnson sia un vaccino monodose. Al momento è stato ...