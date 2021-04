Vaccini, Genazzani (Ema): “Per le varianti potrebbe essere necessario fare richiamo ad hoc” (Di martedì 13 aprile 2021) “Può essere che i Vaccini perdano un po’ di efficacia con le varianti e che sia necessario fare richiami con Vaccini ad hoc che coprano anche le varianti“, ma “non baserei nessuna scelta su uno studio di 400 pazienti”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Armando Genazzani, Membro del Committee for Medicinal Products for Human Use dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), commentando il recente studio israeliano secondo cui il vaccino Pfizer risulterebbe meno efficace contro la variante sudafricana del Sars-Cov-2. “Le varianti sono sicuramente un pericolo, può essere che vi saranno delle varianti che riusciranno a scavalcare i Vaccini e potremmo avere un richiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) “Puòche iperdano un po’ di efficacia con lee che siarichiami conad hoc che coprano anche le“, ma “non baserei nessuna scelta su uno studio di 400 pazienti”. Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Armando, Membro del Committee for Medicinal Products for Human Use dell’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA), commentando il recente studio israeliano secondo cui il vaccino Pfizer risulterebbe meno efficace contro la variante sudafricana del Sars-Cov-2. “Lesono sicuramente un pericolo, puòche vi saranno delleche riusciranno a scavalcare ie potremmo avere un...

