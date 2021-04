Serie A, i club danno il via libera alla sala VAR centralizzata (Di martedì 13 aprile 2021) L’Assemblea di Lega Serie A ha deliberato la costituzione, in collaborazione con la Figc, della sala VAR centralizzata. E’ quanto emerge dalla nota diffusa dai club riuniti. L’Assemblea svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. In apertura di riunione è stato trattato il tema del ritorno del pubblico negli stadi. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto – ha commentato il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino al termine dell’Assemblea odierna -. E’ un segnale importante per il Paese, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 aprile 2021) L’Assemblea di LegaA ha deto la costituzione, in collaborazione con la Figc, dellaVAR. E’ quanto emerge dnota diffusa dairiuniti. L’Assemblea svoltasi oggi pomeriggio ha visto la partecipazione in video collegamento di tutte le 20 Società. In apertura di riunione è stato trattato il tema del ritorno del pubblico negli stadi. “Accolgo con grande favore la decisione del Governo di poter avere allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione dei prossimi Europei, una percentuale di tifosi pari al 25% della capienza dell’impianto – ha commentato il Presidente della LegaA Paolo Dal Pino al termine dell’Assemblea odierna -. E’ un segnale importante per il Paese, un’iniezione di fiducia e di ritorno verso la normalità che ...

