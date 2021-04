“Resisto” | il messaggio di Patrick Zaki dal carcere

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Undidalè arrivato. La ragazza diha potuto ieri far visita inallo studente egiziano dell’università di Bologna detenuto in Egitto da oltre un anno. Lo ha reso noto la pagina Facebook del gruppo ‘libero‘, spiegando che“sembrava stare bene in generale”. Lui le ha dato una copia del libro “Cento anni di solitudine”, con un biglietto all’interno scritto in italiano in cui diceva: “, grazie per il sostegno di tutti”. Il post su Facebook ha riferito che“era confuso” su ciò che è successo nell’ultima udienza in tribunale, “sapeva che la sua detenzione era stata rinnovata per altri 45 giorni, ma non era a conoscenza dello stato ...