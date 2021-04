PSG, Kean: «Semifinale meritata. Futuro alla Juve? Non lo so» (Di martedì 13 aprile 2021) Moise Kean, attaccante del PSG, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Bayern Monaco Moise Kean, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni. BAYERN MONACO – «Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo sofferto abbastanza ma ne siamo usciti bene. Ogni partita va sudata e noi ora ci siamo guadagnati la Semifinale. Ora recuperiamo e vedremo più avanti la Semifinale come andrà e anche lì daremo il 100%». NEYMAR – «Porta un grande contributo alla squadra soprattutto con il suo talento. Quello che fa in campo è incredibile. Oggi non ha ci ha portato in vantaggio ma ha lavorato per la squadra che è la cosa più importante». Futuro – «Juventus? ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Moise, attaccante del PSG, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Bayern Monaco Moise, attaccante del PSG, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Champions League contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni. BAYERN MONACO – «Abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo sofferto abbastanza ma ne siamo usciti bene. Ogni partita va sudata e noi ora ci siamo guadagnati la. Ora recuperiamo e vedremo più avanti lacome andrà e anche lì daremo il 100%». NEYMAR – «Porta un grande contributosquadra soprattutto con il suo talento. Quello che fa in campo è incredibile. Oggi non ha ci ha portato in vantaggio ma ha lavorato per la squadra che è la cosa più importante».– «ntus? ...

