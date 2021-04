“Oltre”, Lia Nunziante si racconta (Di martedì 13 aprile 2021) di Monica De Santis “Il libro nasce dalla volontà di mostrare ciò che non mostro quotidianamente sui social. La vera Lia, anche con le sue fragilità. Racconto come è iniziato il mio lavoro, cerco di dare suggerimenti a coloro che vogliono intraprendere la mia stessa strada e più in generale di inseguire il proprio sogno”. Così la metelliana Lia Nunziante, la coach italiana più seguita di Instagram, esperta in allenamento al femminile, racconta “Oltre” un volume nato con lo scopo di aiutare le donne a riappropriarsi del proprio fisico, prendersi cura del proprio corpo e trovare un nuovo equilibrio non soltanto estetico. “Io avevo 5 euro, un foglio di carta e il cronometro. Ma ero determinata, sapevo che sarei arrivata in alto e ho lavorato tutti i giorni per riuscirci. Il successo non si raggiunge facilmente, ma con sacrifici e ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 13 aprile 2021) di Monica De Santis “Il libro nasce dalla volontà di mostrare ciò che non mostro quotidianamente sui social. La vera Lia, anche con le sue fragilità. Racconto come è iniziato il mio lavoro, cerco di dare suggerimenti a coloro che vogliono intraprendere la mia stessa strada e più in generale di inseguire il proprio sogno”. Così la metelliana Lia, la coach italiana più seguita di Instagram, esperta in allenamento al femminile,” un volume nato con lo scopo di aiutare le donne a riappropriarsi del proprio fisico, prendersi cura del proprio corpo e trovare un nuovo equilibrio non soltanto estetico. “Io avevo 5 euro, un foglio di carta e il cronometro. Ma ero determinata, sapevo che sarei arrivata in alto e ho lavorato tutti i giorni per riuscirci. Il successo non si raggiunge facilmente, ma con sacrifici e ...

