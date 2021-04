"Non provi imbarazzo?", "Sai a che partito sei iscritta?". Francesca Pascale e il forzista, maxi-rissa: volano gli stracci (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime ore ha catturato l'attenzione uno scontro social verificatosi tra Francesca Pascale e Lucio Malan. Tutto è partito dal post di un utente che si è detto “orgoglioso del fatto che molti esponenti di Fi si siano schierati a favore” del ddl Zan, ricevendo in risposta la critica del senatore azzurro. A questo punto, però, è entrata in gioco l'ex compagna di Silvio Berlusconi, che non le ha mandate a dire a Malan: “Sul serio non prova imbarazzo a pensarla così?”. “Ma lei sa in che partito è iscritto? - ha aggiunto - la ricorda la Carta dei valori? Io sì, e sui diritti umani Forza Italia ha sempre lasciato il libero arbitrio, libertà di coscienza sul voto”. Pronta la replica del senatore azzurro, contrario fin dalla prima ora al ddl Zan: “Ma sai cosa c'è dentro il ddl? Fino a 4 anni di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Nelle ultime ore ha catturato l'attenzione uno scontro social verificatosi trae Lucio Malan. Tutto èdal post di un utente che si è detto “orgoglioso del fatto che molti esponenti di Fi si siano schierati a favore” del ddl Zan, ricevendo in risposta la critica del senatore azzurro. A questo punto, però, è entrata in gioco l'ex compagna di Silvio Berlusconi, che non le ha mandate a dire a Malan: “Sul serio non provaa pensarla così?”. “Ma lei sa in cheè iscritto? - ha aggiunto - la ricorda la Carta dei valori? Io sì, e sui diritti umani Forza Italia ha sempre lasciato il libero arbitrio, libertà di coscienza sul voto”. Pronta la replica del senatore azzurro, contrario fin dalla prima ora al ddl Zan: “Ma sai cosa c'è dentro il ddl? Fino a 4 anni di ...

