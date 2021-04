Neymar | “Devo la mia felicità a Mbappé Se mi sono adattato al calcio francese è merito suo”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 13 aprile 2021) Il campione brasiliano del Psgha parlato alle colonne di France Football sul suo adattamento in Francia e sull’amicizia con: “gran parte della miaal PSG a. Mi ha fatto conoscere il modo di essere. Mi ha spiegato la mentalità. A luigran parte del mio adattamento. Fin dall’inizio, il modo di essere diè venuto da me . Kylian è una persona molto felice e gentile con tutti. È una persona fantastica. È il motivo per cui ci capiamo sin dal primo giorno. Inoltre, ho avuto l’opportunità di vederlo allenarsi, ovviamente. Ho potuto osservare la sua velocità, il suo repertorio di dribbling, la sua intelligenza per verificare la sua umiltà per continuare ad evolversi. Ho sempre ...