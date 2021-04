Naughty Dog | niente nuovo capitolo per Jak and Dexter!

Leggi su tuttotek

(Di martedì 13 aprile 2021) Stando alle parole del co-presidente diDog, Evan Wells, ad oggi non ci sarebbe alcundi Jak and Dexter in sviluppo presso l’aziendaDog è uno studio piuttosto importante per quel che riguarda le esclusive Sony PlayStation. Basti pensare a serie come Uncharted o The Last of Us, che ancora fa parlare di sé per un ottimo secondoche ha fatto incetta di premi lo scorso anno, per capire quanto l’azienda abbia saputo impattare nel mondo dei videogiochi nel corso degli anni. Stando a recenti rumor,Dog sarebbe a lavoro su un remake del primodi The Last of Us, ma c’è un franchise, rimasto silente per anni, che ha ancora tantissimi fan sparsi nel mondo. Parliamo di Jak and Dexter. Una serie iniziata nel ...