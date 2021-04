Mascherine cinesi Ffp2 non a norma | imprenditore italiano | «Perseguire duramente i delinquenti | ma non chi lavora responsabilmente» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di martedì 13 aprile 2021) Il nuovo Coronavirus ci ha colti tutti alla sprovvista e la corsa ai ripari, come sappiamo, è stata piena di insidie e ostacoli. In merito al tema delle protezioni individuali, in particolare quello delle, molte sono state le mosse per velocizzare la loro distribuzione e qualcuno potrebbe aver fatto il furbo. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a diversi sequestri, denunce per truffa e indagini contro negozianti, distributori, produttori e persino nei confronti del commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri. A Open avevamo parlato dei dubbi sollevati in merito a dellecon il marchio CE 2163, riportando sia le accuse che le difese, e invitando le autorità a svolgere un maggior controllo nel mercato vista l’emergenza sanitaria in corso. Ma c’è un ulteriore soggetto che non è stato ancora ...