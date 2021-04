Maddalena muore a 25 anni mentre torna a casa dall’Rsa in cui lavora: il dolore della comunità (Di martedì 13 aprile 2021) Maddalena D’Anna, a soli 25 anni, ha trovato la morte in modo tragico, a bordo della sua Lancia Y, mentre tornava a casa dopo un faticoso turno di lavoro presso una Rsa. La giovane avrebbe perso il controllo dell’auto in circostanze ancora da chiarire: l’incidente è stato così drammatico che quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo, ormai inerme, dalla vettura. Maddalena muore a 25 anni: lascia la famiglia e il fidanzato Maddalena D’anna aveva 25 anni: da qualche tempo lavorava in una Rsa di Sezze e divideva la sua vita tra il lavoro che amava e la famiglia. Originaria di Caserta, risiedeva a Latina. L’incidente è avvenuto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 13 aprile 2021)D’Anna, a soli 25, ha trovato la morte in modo tragico, a bordosua Lancia Y,va adopo un faticoso turno di lavoro presso una Rsa. La giovane avrebbe perso il controllo dell’auto in circostanze ancora da chiarire: l’incidente è stato così drammatico che quando i soccorritori sono arrivati sul posto non hanno potuto fare altro che estrarre il corpo, ormai inerme, dalla vettura.a 25: lascia la famiglia e il fidanzatoD’anna aveva 25: da qualche tempova in una Rsa di Sezze e divideva la sua vita tra il lavoro che amava e la famiglia. Originaria di Caserta, risiedeva a Latina. L’incidente è avvenuto ...

